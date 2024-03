Besser vor- als nachsorgen Erbengemeinschaft: Wenn es mit der Einigung schwierig ist

Alle Mitglieder einer Erbengemeinschaft haben die gleichen Pflichten und Rechte. „Es gibt grundsätzlich keine Mehrheitsentscheidungen“, sagt Rechtsanwältin Stephanie Herzog, Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV). Der Anteil des Einzelnen am Erbe hängt von seiner Quote ab, die sich in der Regel aus der gesetzlichen Erbfolge ergibt. So erbt zum Beispiel der Ehepartner 50 Prozent, zwei Kinder jeweils 25 Prozent des Nachlasses. Was aber am Ende wie verteilt wird, müssen laut Herzog alle gemeinsam entscheiden.