Die wichtigsten Faktoren im Vorfeld klären : Experteninterview zu Privatkredit, Kreditvergleich und Schufa

Die Arbeitslosenquote in Trier fällt wieder. Damit liefert die Arbeitsmarktstatistik der Region eine positive Überraschung zur Jahresmitte. Vor allem diejenigen, die durch die aktuell angespannte Lage finanziell gebeutelt sind, haben mittlerweile Wochen der Unsicherheit hinter sich.

Viele haben zunächst Erspartes aufgebraucht, andere musste sich nach einer Kreditlösung umsehen, um beispielsweise zu überbrücken, dass durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit das Konto langfristig ins Minus rutscht. Getrieben von finanziellen Sorgen ist es mitunter nicht immer leicht, auf der Suche nach einem Kredit, einen klaren Kopf zu bewahren. Im Interview mit einem Kreditexperten eines Online-Vergleichsportals lassen sich die wichtigsten Faktoren im Vorfeld klären.

Was ist eigentlich ein Privatkredit?

Kreditexperte: Auf den ersten Blick kann ein Privatkredit durchaus in die Irre führen - zumindest was die Bezeichnung betrifft. Ein Privatkredit ist nämlich nicht etwa Geld, das sich Menschen von Privatpersonen leihen, sondern Geld, das sich eine Privatperson leiht. Damit ist der Privatkredit der Gegenpol zum Geschäftskundenkredit. Die Bezeichnung richtet sich also nach demjenigen, der Geld leiht und nicht nach der Bezeichnung des Geldgebers.

Ist ein Privatkredit ein zweckgebundener Kredit?

Kreditexperte: Ein Privatkredit kann einen festgeschriebenen Verwendungszweck haben. Dann wird er meist aber auch so bezeichnet, also beispielsweise Autokredit oder Sanierungskredit. Der bloße Privatkredit jedoch ist zweckungebunden, was für den Kreditnehmer bedeutet, er muss keine Angaben dazu machen, wofür er das Geld benötigt. Das schützt natürlich einerseits die Privatsphäre des Kreditnehmers, kann sich aber andererseits negativ auf die Kreditkonditionen auswirken.

Wie wirkt sich die Zweckbindung auf die Kreditkonditionen aus?

Kreditexperte: Einen Privatkredit für ein Auto oder eine Immobilie ohne Zweckbindung aufzunehmen, wäre beispielsweise ein schlechter Deal, denn: Die Kreditsumme ist meist recht hoch und die Bank wünscht sich Sicherheiten. In Form von einer Immobilie oder einem Auto bekommt sie diese Sicherheit ganz automatisch, weil es einen Gegenwert zum geliehenen Geldbetrag gibt.

Stichwort: Kreditvergleich. Das scheint heute ein Muss zu sein. Warum eigentlich?

Kreditexperte: Ein Kreditvergleich ist sinnvoll, um die Angebotspalette zu verbreitern. Das ist bei jeder Handwerkerleistung ganz ähnlich: Wenn eine Privatperson einen Handwerker anschreibt, bekommt er einen Preis und entscheidet dann, ob dieser Preis für ihn in Ordnung oder zu teuer ist. Dasselbe passiert, wenn eine Privatperson in die Hausbank pilgert und nach einem Kredit frägt. Dann erhält die Privatperson genau ein Angebot.

Und dieses eine Angebot ist nicht gut?

Kreditexperte: Das ist der entscheidende Faktor, denn es gibt ja keine Vergleichswerte. Eine Bank gibt ein Angebot ab. Fertig. Fünf Kreditgeber geben auch jeweils ein Angebot haben, was in Summe bedeutet: Die Privatperson erhält direkt fünf Angebote.

Gibt es denn sofort Angebote online?

Kreditexperte: Nein, das ist sicherlich die falsche Vorstellung. Allerdings gibt es online nach einem Mausklick direkt eine Auskunft dazu, welche Kreditoptionen möglich sind. Es fühlt sich im ersten Schritt sicherlich ein bisschen an wie Wünsch-dir-was, doch bei den anfangs erhobenen Daten bleibt es nicht. Die wichtigsten Informationen, um einen Kredit berechnen zu können, müssen angegeben werden, um den Kreditvergleich erstmals zu starten, was bedeutet: Verwendungszweck, Kreditlaufzeit und Nettokreditbetrag sind einzutragen. Mit allein diesen drei Daten kann der Kreditvergleich bereits gestartet werden.

Und dann bekommen Privatpersonen sofort Angebote?

Kreditexperte: Nein. Bei einem seriösen Vergleichsportal werden zunächst ein paar wenige Daten zur Privatperson aufgenommen, wie etwa die Anzahl der Kreditnehmer, die Anrede, Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Telefon und E-Mail. Das hat an dieser Stelle vor allem Service-Charakter, denn mit der Angabe dieser persönlichen Daten, lässt sich ein Beratungsgespräch gleich viel persönlicher gestalten. Im nächsten Schritt werden grundlegende Informationen zum Einkommen abgefragt. Auch dabei geht es nicht darum, die Privatperson finanztechnisch zu durchleuchten. Vielmehr helfen diese Angaben dabei, ein Kreditunternehmen zu finden, das auch wirklich bereit ist, dieser Privatperson einen Kredit zu geben.

Das heißt, dass nicht jedes Angebot, das eine Privatperson online sieht, auch echt ist?

Kreditexperte: Doch. Echt sind sie sehr wohl. Allerdings reagiert ein Kreditgeber natürlich darauf, wer als Kreditnehmer vor einem steht. Das bedeutet zum einen, dass es spezielle Bankinstitute gibt, die sich auf Privatpersonen oder Gewerbetreibende spezialisiert haben. Das kann aber auch heißen, dass einige Banken für sich selbst eine Einkommensgrenze definiert haben, unter der sie keine Kreditangebote machen. Um also ein möglichst genaues Angebot zu erhalten, das auch bei der späteren Kreditabfrage dasselbe Angebot beinhaltet, sind ein paar grundsätzliche Angaben bereits im Vorfeld wichtig - obwohl Privatpersonen sich oft scheuen diese zu machen.

Warum eigentlich?

Kreditexperte: Viele fürchten um den Schufa-Score. Sie glauben - fälschlicherweise übrigens - dass eine bloße Kreditanfrage bereits als Kredit bewertet würde und die Schufa diese Anfrage als Geldaufnahme speichert. Da die Schufa dokumentiert, wie es um die Bonität bzw. um die vertragsgemäße Rückzahlung der Kreditnehmer bestellt ist, haben Kredit-Voranfragen allerdings keine Auswirkung. Die Schufa-Weste bleibt also beim Kreditvergleich reinweiß. Und auch wenn Kreditnehmer sich an ihren Kreditvertrag halten und regelmäßig Zahlungen leisten, steht nichts Schlimmes in der Schufa, sondern lediglich, dass ein Kredit läuft.

Das heißt, dass es eigentlich nur Vorteile und keine Nachteile beim Online-Kredit gibt?