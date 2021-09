Nachzahlung einfordern : Falsche Zinsklauseln: Prämiensparer sollten jetzt reagieren

Berlin Hunderttausende Bankkunden könnten jahrelang zu wenig Zinsen für ihre Prämiensparverträge bekommen haben. Betroffene, die jetzt aktiv werden, können im Schnitt rund 4000 Euro Nachzahlung einstreichen.

In vielen der Verträge finden sich etwa Klauseln, die die Grundverzinsung mit dem Nachsatz „zur Zeit“ ausweisen, sagt Niels Nauhauser, Finanzexperte bei der baden-württembergischen Verbraucherzentrale (VZ-BW). In anderen Fällen sei zu lesen: „Der jeweils gültige Zinssatz wird durch Aushang bekannt gegeben“. Mit solch einer Klausel könne die Bank den Zins zum eigenen Vorteil anpassen. In manchen Fällen sei dieser laut VZ-BW so auf 0,01 oder 0,001 Prozent gesunken. Unzulässig, urteilte der BGH.