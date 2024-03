Missbrauch ist strafbar Falscher Doktortitel: Mann muss 8000 Euro Strafe zahlen

In dem konkreten Fall hatte der Mann über Jahre hinweg den Titel „Dr.“ geführt, obwohl er weder im In- noch im Ausland ordnungsgemäß einen Doktortitel erworben hatte. Dennoch ließ sich der Mann die Bezeichnung in seinen Personalausweis eintragen, verwendete sie auch in Verträgen mit seinem Arbeitgeber sowie in E-Mails.