Umzug ins Digitale Filialsterben: Kunden und Banken müssen umdenken

Und der Gegenpart, das Einzahlen, ist noch mal komplizierter. „Zwar bieten manche Banken in Kooperation mit verschiedenen Einzelhändlern auch das an, aber in der Regel gegen Gebühren“, sagt der Verbraucherexperte. Also steht doch der Gang zu einer Bankfiliale an. Allerdings: Geld in einem Safebag oder am Schalter abzugeben, kostet in der Regel. „Es gibt auch Einzahlautomaten, aber nur sehr vereinzelt, und sie sind nicht in jeder Bank kostenlos“, sagt Unternehmensberater Dierssen.