Ausgaben geltend machen : Finanzamt an Bestattungskosten beteiligen

Berlin/Düsseldorf Hinterbliebene können Bestattungskosten unter bestimmten Voraussetzungen von der Steuer absetzen. Der Fiskus erkennt aber längst nicht alle Kosten an.

„Auch der Familienstand eines Steuerzahlers und die Anzahl seiner steuerlich zu berücksichtigenden Kinder spielen eine Rolle“, sagt Rauhöft. Generell erkennt das Finanzamt nur Bestattungskosten in „angemessener Höhe“ an. „Diese Angemessenheitsgrenze liegt aktuell bei 7500 Euro“, erläutert Neuser.

Wer nun wissen will, welchen Betrag er in der Steuererklärung in Sachen Bestattungskosten angeben kann, geht so vor: Die abzugsfähigen Beerdigungskosten zusammenzählen und davon das Erbe abziehen. „Dabei müssen auch Leistungen wie etwa Geld aus der Sterbegeldversicherung abgezogen werden“, sagt Neuser.