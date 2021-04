Immobilienfinanzierung : „Finanztest“: Gelegenheit für Anschlusskredit gerade günstig

Berlin Wer zum Abbezahlen seines Hauses einen Anschlusskredit braucht, findet dafür gerade gute Voraussetzungen. Auch für einige Zeit im Voraus können Immobilieneigentümer jetzt zugreifen.

Wer aktuell einen Anschlusskredit abschließt, profitiert von weiterhin niedrigen Zinssätzen. Auch wenn erst in zwei bis drei Jahren ein Anschlusskredit fällig ist, könnte sich somit jetzt ein Abschluss lohnen, heißt es in der Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe 5/2021). Interessierte müssen damit nicht bis zum Ende der Zinsbindung warten.

Beim Anschlusskredit sind folgende Eckpunkte wichtig: Die noch zu finanzierende Kreditsumme, die neue Zinsbindung und die Monatsrate, die man für den Anschlusskredit zahlen kann und will. Der Zinsrutsch kann helfen, die Tilgung höher als vorher anzusetzen. Ist genug Geld in der Kasse, bietet sich zum Ende einer Zinsbindung immer auch eine Sondertilgung an.