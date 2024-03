Als Beimischung interessant „Finanztest“: Goldinvestment ab einer Feinunze sinnvoll

Wer sich die Umstände der Aufbewahrung des funkelnden Edelmetalls ersparen und das Gold nicht in physischer Form vorliegen haben möchte, kann alternativ auch zu Gold-Wertpapieren greifen. Das geht zum Beispiel in Form von sogenannten ETC (Exchange Traded Commodities), mit denen der Rohstoff an der Börse handelbar wird. Diese Möglichkeit ist laut „Finanztest“ nicht nur praktisch, sondern auch vergleichsweise günstig.