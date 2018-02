später lesen Bundesfinanzhof Fiskus darf sechs Prozent Zinsen verlangen FOTO: Franziska Gabbert FOTO: Franziska Gabbert Teilen

Trotz der Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank dürfen die deutschen Finanzämter bei Steuernachzahlungen hohe Zinsen von sechs Prozent kassieren. Auch in einer Tiefzinsphase ist das nicht verfassungswidrig, wie der Bundesfinanzhof in einem am Grundsatzurteil entschieden hat. dpa