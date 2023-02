Steuer-Tipp : Fitnessstudio-Beiträge sind keine außergewöhnliche Belastung

Berlin Nicht alle Kosten, die einem aufgrund einer Krankheit entstehen, sind steuerlich absetzbar. Aber einige.

In dem konkreten Fall wurde einer Steuerzahlerin mit schmerzhaften Bewegungseinschränkungen eine Wassergymnastik ärztlich verordnet. Um einen entsprechenden Kurs in einem nahe gelegenen Fitnessstudio belegen zu können, musste die Frau aber nicht nur die Kosten für den Kurs bezahlen, sondern auch eine kostenpflichtige Mitgliedschaft im Fitnessstudio abschließen. In der Steuererklärung gab sie beide Posten plus Fahrtkosten als außergewöhnliche Belastung an.