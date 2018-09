„Focus“-Bestseller: Jamie Oliver neu auf Platz zwei

Mit „Jamie kocht Italien“ zeigt der britische Fernsehkoch und Gastronom Jamie Oliver auf, wie man italienische Gerichte einfach und lecker zubereitet. Das Kochbuch mit 140 Rezepten aus allen Regionen schafft den direkten Neueinstieg auf Platz zwei der Ratgeber-Bestsellerliste. dpa

Alexandra Reinwarth fällt in dieser Woche mit „Am Arsch vorbei geht auch ein Weg“ vom zweiten auf den dritten Rang. Stefanie Stahl verteidigt mit „Das Kind in dir muss Heimat finden“ weiterhin erfolgreich ihre Spitzenposition auf der Eins.



Platz Titel Preis

1. (1.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden; Kailash Euro 14,99

2. (neu) Oliver, Jamie: Jamie kocht Italien; Dorling Kindersley Euro 26,95

3. (2.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg; Mvg Verlag Euro 16,99

4. (4.) Bracht, Petra: Intervallfasten;Gräfe und Unzer Euro 14,99

5. (3.) Reinwarth, Alexandra: Das Leben ist zu kurz für später; Mvg Verlag Euro 16,99

6. (5.) Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste

Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn; Beltz

Euro 14,95

7. (6.) Das Vorsorge-Set;

Stiftung Warentest

Euro 14,90

8. (8.) Dr. med. Anne Fleck; Vössing, Su: Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode; Becker Joest Volk Verlag Euro 29,95

9. (WE.) Dr. med. Matthias Riedl; Dr. med. Anne Fleck; Dr. med. Jörn Klasen: Die Ernährungs-Docs - Starke Gelenke; Zabert Sandmann Euro 22,99

10. (7.) Imlau, Nora: So viel Freude, so viel Wut; Kösel Euro 20,00

Die „Focus“-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.