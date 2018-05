„Focus“-Bestseller: Neueinstieg für Franziska Rubin

Informationen und Tipps für einen erholsamen und gesunden Schlaf vermittelt TV-Ärztin und Autorin Dr. med. Franziska Rubin in ihrem neuen Buch. Mit „Meine sanfte Medizin für einen guten Schlaf“ gelingt ihr der Neueinstieg auf Platz sieben der Ratgeber-Bestsellerliste. dpa

Den ersten Platz behauptet in dieser Woche Dr. med. Petra Bracht mit „Intervallfasten“. Unverändert auf Rang zwei hält sich „Das Kind in dir muss Heimat finden“ von Stefanie Stahl. Von der Fünf auf die Drei klettert Alexandra Reinwarth mit „Am Arsch vorbei geht auch ein Weg“.



Platz Titel Preis

1. (1.) Bracht, Petra: Intervallfasten, Gräfe und Unzer 14,99 Euro

2. (2.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash / Sphinx 14,99 Euro

3. (5.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, Mvg Verlag 16,99 Euro

4. (3.) Dr. med. Anne Fleck und Su Vössing: Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode, Becker Joest Volk Verlag 29,95 Euro

5. (WE.) Das Vorsorge-Set, Stiftung Warentest 14,90 Euro

6. (4.) Oliver, Jamie: Jamies 5-Zutaten-Küche, Dorling Kindersley

7. (NEU.) Rubin, Franziska: Meine sanfte Medizin für einen guten Schlaf, ZS Verlag 22,99 Euro

8. (WE.) Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, Beltz 14,95 Euro

9. (WE.) Purviance, Jamie: Weber's Grillbibel, Gräfe und Unzer 24,95 Euro

10. (10.) Schmid, Wilhelm: Selbstfreundschaft, Insel Verlag 10,00 Euro



Die „Focus“-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.