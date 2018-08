„Focus“-Bestseller: Stefanie Stahl weiter auf der Eins

Sven Simon erreicht in dieser Woche mit „Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018“ die Top Ten der Ratgeber-Bestsellerliste. Mit seiner bebilderten Dokumentation gelingt ihm der erfolgreiche Neueinstieg auf Platz sieben. dpa

Die Spitzenposition behauptet weiterhin „Das Kind in dir muss Heimat finden“ von Stefanie Stahl. Platz zwei verteidigt Alexandra Reinwarth mit ihrem frechen Titel „Am Arsch vorbei geht auch ein Weg“. Damit ist sie mit zwei Titeln in den Top Ten vertreten, denn mit „Das Leben ist zu kurz für später“ belegt sie zeitgleich den vierten Rang. Petra Bracht klettert mit ihrem Ernährungsratgeber „Intervallfasten“ von der Vier auf die Drei.



Platz Titel Preis

1. (1.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden; Kailash/ Sphinx Euro 14,99

2. (3.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg; Mvg Verlag Euro 16,99

3. (4.) Bracht, Petra: Intervallfasten; Gräfe und Unzer Euro 14,99

4. (5.) Reinwarth, Alexandra: Das Leben ist zu kurz für später;

Mvg Verlag

Euro 16,99

5. (6.) Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn; Beltz Euro 14,95

6. (2.) Wild, Corinna: A. i. O. - ALL IN ONE; C. T. Wild Verlag Euro 16,90

7. (neu) Simon, Sven: Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018; Copress Sport Euro 19,90

8. (9.) Das Vorsorge-Set; Stiftung Warentest Euro 14,90

9. (7.) Dr. med. Anne Fleck; Vössing, Su: Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode; Becker Joest Volk Verlag Euro 29,95

10. (10.) Purviance, Jamie: Weber's Grillbibel; Gräfe und Unzer Euro 24,95

Die „Focus“-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.