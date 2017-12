„Focus“ Ratgeber-Bestseller: Wiedereinsteiger im Advent

Gleich drei Wiedereinsteiger läuten die Vorweihnachtszeit in der Ratgeber-Bestsellerliste ein. Lisa Nieschlag und Lars Wentrup gelingt mit „New York Christmas“ die Rückkehr auf Platz fünf. dpa

Das „Kosmos Himmelsjahr 2018“ von Hans-Ulrich Keller steigt auf dem siebten Rang wieder ein. Susanne Fröhlich und Constanze Kleis kehren mit „Kann weg!“ zurück auf Platz zehn.

Rolf Dobelli verteidigt mit „Die Kunst des guten Lebens“ weiterhin den ersten Platz. Alexandra Reinwarth klettert mit „Am Arsch vorbei geht auch ein Weg“ von der Drei auf die Zwei. Stefanie Stahl verbessert sich ebenfalls um eine Platzierung und belegt mit „Das Kind in dir muss Heimat finden“ den dritten Rang.



1. (1.) Dobelli, Rolf: Die Kunst des guten Lebens, Piper 20,00 Euro

2. (3.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, Mvg Verlag 16,99 Euro

3. (4.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash / Sphinx 14,99 Euro

4. (6.) Oliver, Jamie: Jamies 5-Zutaten-Küche, Dorling Kindersley 26,95 Euro

5. (WE.) Nieschlag, Lisa; Wentrup, Lars: New York Christmas, Hölker Verlag 24,95 Euro

6. (5.) Zampounidis, Anastasia: Für immer zuckerfrei, Lübbe 16,00 Euro

7. (WE.) Keller, Hans-Ulrich: Kosmos Himmelsjahr 2018, Kosmos Verlag 16,99 Euro

8. (2.) Herzfeld, Manuela; Herzfeld, Joelle: Unsere Lieblingsrezepte: Vier Hände, zwei Herzen, ein Thermomix, Edition Lempertz 19,99 Euro



9. (7.) Stahl, Stefanie: Jeder ist beziehungsfähig, Kailash / Sphinx 14,99 Euro

10. (WE.) Fröhlich, Susanne; Kleis, Constanze: Kann weg!, Gräfe und Unzer 17,99 Euro

Die „Focus“-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.