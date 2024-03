Erwerb muss vor 2009 liegen Fonds-Alt-Anteile im Depot? So verkaufen Sie sie steuerfrei

Für Anlegerinnen und Anleger, die jetzt Alt-Anteile verkaufen, kann die Steuerberechnung darum schnell etwas unübersichtlich aussehen. Der BVL bringt mit einem Beispiel Licht ins Dunkel: Ein Steuerpflichtiger hat am 30. November 2008 - also noch vor der ersten Reform - einen Anteil eines Investmentfonds oder ETFs im Wert von 1000 Euro erworben. Auch wenn der Anteil weiterhin im Depot verblieben ist, wurde er am 31. Dezember 2017 zum aktuellen Preis fiktiv verkauft und am 1. Januar 2018 zum Preis von angenommen 1800 Euro wieder gekauft. Die bis dahin generierte Wertsteigerung von 800 Euro wurde so in einem ersten Schritt konserviert.