Vorsorge : Für wen sich eine Zahnzusatzversicherung wirklich lohnt

Berlin Ob Krone, Brücke oder Prothese - wer schon einmal Probleme mit seinen Zähnen hatte, weiß, dass auch die Zahnarztrechnung richtig wehtun kann. Schafft eine Zahnzusatzversicherung Abhilfe?

Ulrike Steckkönig: Es lohnt sich ganz besonders für diejenigen Leute, die beim Zahnersatz auch teurere Versorgungen in Anspruch nehmen wollen, also sich zum Beispiel anstelle einer Brücke auch ein Implantat einsetzen lassen wollen. Oder die vollständig verblendete Zähne anstelle von Metallkronen haben wollen. Weil da dann in erheblichem Umfang Kosten zusammenkommen, an denen sich die Krankenkasse aber trotzdem nur mit einem festen Zuschuss beteiligt.