Finanzplätze Geld anlegen in der Schweiz: Lohnt sich das eigentlich noch?

Hinzu kommt, dass die Geldanlage selbst in der Schweiz in der Regel teurer als in Deutschland ist. „So sind in der Schweiz die Transaktionsgebühren vergleichsweise hoch“, sagt Lange. Mitunter fällt auch noch eine Auslandsgebühr an. Jährliche Steuerausweise, die Anlegerinnen und Anleger fürs Finanzamt in Deutschland brauchen, kosten bei vielen Schweizer Banken extra. „Da geht es schnell um dreistellige Beträge“, sagt Werner Bareis von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.