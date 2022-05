Ratschlag von „Finanztest“ : Geld aus Lebensversicherung: Verkauf statt Kündigung prüfen

Anstatt eine Lebensversicherung zu kündigen, lässt sie sich unter Umständen auch verkaufen. Am besten man rechnet verschiedene Optionen durch. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin Wer schnell Geld braucht, überlegt unter Umständen, die Kapitalleversicherung zu versilbern. Das muss nicht immer die beste Lösung sein. Diese Alternativen sollten Sie prüfen.

Der Zeitschrift „Finanztest“ (Heft 6/2022) zufolge lohnt es sich zumindest, bei Ankäufern entsprechende Angebote per E-Mail einzuholen. Sie zahlen zum Teil mehr Geld, als Versicherte bei einer Kündigung erhalten würden. Der Rückkaufswert vom Versicherer kann nämlich unter Umständen geringer sein als die Summe der eingezahlten Beiträge.

Angebote auf dem Zweitmarkt kritisch prüfen

Der Zweitmarkt ist den Angaben zufolge recht übersichtlich. Nach einem Vergleich kann man sich für das beste Angebot entscheiden und hat so schnell größere Summen zur Verfügung. Die Experten raten aber, kritisch zu bleiben. Soll der Kaufpreis in Raten gezahlt werden, lässt man besser die Finger von so einem Angebot.