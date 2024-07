Vorsicht, Gebühren Geldautomat im Ausland: Euro oder Landeswährung?

Im Urlaub etwas Bargeld zur Hand zu haben, schadet nicht. Oft können Reisende auch im Ausland einfach Geld am Bankautomaten abheben. Die bieten dann gerne mal an, die Landeswährung direkt in Euro umzurechnen - und das teils sogar mit „garantiertem Wechselkurs“ oder der Versprechung „kein Aufschlag“.