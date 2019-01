später lesen Kein frisches Bargeld Geldtransporter-Fahrer setzen Warnstreiks fort FOTO: Holger Hollemann FOTO: Holger Hollemann Teilen

Viele Geldautomaten und Geschäfte in Deutschland werden voraussichtlich auch am Donnerstag nicht mit Bargeld versorgt. Nach einem bundesweiten Warnstreik am Mittwoch von Geldtransporter-Fahrern hat die Gewerkschaft Verdi erneut dazu aufgerufen, die Arbeit befristet niederzulegen. dpa