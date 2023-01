Dritter Rückgang in Folge : Geldvermögen in Deutschland schrumpft immer weiter

Verluste an den Börsen haben das Geldvermögen in Deutschland das dritte Quartal in Folge schrumpfen lassen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Frankfurt/Main Das private Geldvermögen in Deutschland ist erneut gesunken. Grund sind schwächelnde Aktienmärkte. Setzen Sparer nun verstärkt auf steigende Zinsen?

Verluste an den Börsen haben das Vermögen der Menschen in Deutschland das dritte Quartal in Folge geschmälert. Eine noch längere Phase des Rückgangs habe es zuletzt zu Zeiten der globalen Finanzkrise gegeben, teilte die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mit.