später lesen Kaufen per Knopfdruck Gericht verbietet Amazons WLAN-Bestellknöpfe FOTO: Amazon FOTO: Amazon Teilen

Twittern

Teilen



Einen kleinen WLAN-Knopf an die Waschmaschine kleben und Waschmittel fortan einfach per Knopfdruck einkaufen - solche Bestellknöpfe bietet der Online-Händler Amazon Kunden seit 2016 an, auch für Katzenfutter, Kaffee und andere Produkte des täglichen Bedarfs. Von Roland Losch, dpa