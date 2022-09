Verbraucherschützer : Grundpreis prüfen: Preisanstiege durch die Hintertür

Mainz Diese Form des Preisanstiegs ist für Verbraucher besonders schwer zu erkennen: Wenn sich der Packungsinhalt ändert. Worauf Sie im Supermarkt deshalb achten sollten.

Zwar habe man das in den vergangenen Jahren immer mal wieder beobachten können. „Aber derzeit häufen sich die Beschwerden über die Tricksereien der Hersteller in allen Produktgruppen“, sagt Ernährungsexpertin Caroline Ludwig von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Wie also erkennen Verbraucher dieses Vorgehen?