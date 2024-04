Auslosung, Seriosität und Co. Hätten Sie's gewusst? 7 Fakten rund um Gewinnspiele

Gewinnspiele dürfen sich nicht an Kinder und Jugendliche richten - „das ist verboten, außer auf Jahrmärkten“, so Solmecke. Initiatoren eines seriösen Gewinnspiels verlangen außerdem keinen finanziellen Einsatz für die Teilnahme. „Erlaubt ist allerdings, die Teilnahme vom Kauf einer Ware abhängig zu machen, sofern diese nicht teurer ist als sonst und der Gewinn in einem vertretbaren Verhältnis zum Kaufpreis steht“, erklärt der Kölner Anwalt.