Schutzpolice : Hausratversicherung greift auch auf Balkon und Terrasse

Hamburg Eine Hausratversicherung kann sinnvoll sein. Sie versichert Einrichtungsgegenstände gegen bestimmte Schäden. Aber nicht nur Hausrat innerhalb der Wohnung ist geschützt.

Der Schutz der Hausratversicherung greift nicht nur in der Wohnung. Auch Gegenstände, die auf Terrasse, Balkon oder Loggia abgestellt wurden, sind versichert. Darauf macht der der Bund der Versicherten (BdV) in Hamburg aufmerksam. Hausrat, der in Garagen abgestellt wurde, ist in der Regel ebenfalls versichert.