Hausratversicherung kommt für Brände an Weihnachten auf

Weihnachtsbaum und Adventskranz erstrahlen in den meisten Haushalten in hellem Kerzenglanz. Setzen die Flammen die Zweige in Brand und kommt es zu Schäden an Möbeln, Gardinen, Geräten und Teppichen, springt die Hausratversicherung ein, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. dpa