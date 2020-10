Private Krankenversicherung : Höhere Beiträge: PKV-Versicherte können Tarif wechseln

Wenn in der privaten Krankenversicherung die Beiträge steigen, können Versicherte in einen günstigeren Tarif wechseln. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Hamburg Steigende Beiträge in der privaten Krankenversicherungen können das persönliche Budget belasten. Doch Versicherte haben die Möglichkeit, in einen günstigeren Tarif zu wechseln.

Wer die gestiegenen Kosten nicht zahlen will oder kann, hat nach Angaben der Verbraucherzentrale die Möglichkeit von einem teuren Tarif in einen preisgünstigeren mit gleichen Leistungen zu wechseln. Dieses Recht haben Verbraucher sowohl in einer Vollkosten- als auch in einer Zusatzversicherung. Wer von seinem Versicherer abgewimmelt wird, sollte hartnäckig bleiben, raten die Verbraucherschützer .