Anleger aufgepasst Höherer Basiszins: Fiktive Fondsgewinne werden versteuert

Achtung: Den Steuereinzug darf das Finanzinstitut sogar dann vornehmen, wenn das Konto dadurch überzogen wird. Da die einbehaltene Kapitalertragsteuer in der Regel bis zum 10. Februar an das Finanzamt abzuführen ist, sollten Anlegerinnen und Anleger in der Zeit vom 2. Januar bis 10. Februar darauf achten, eine ausreichende Kontodeckung zu haben, damit keine unnötigen Überziehungszinsen anfallen.