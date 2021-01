Darlehen unter Freunden : Hört bei Geld die Freundschaft auf?

Köln Wer einem Freund eine größere Summe Geld leiht, setzt idealerweise ein Schriftstück auf und überschreibt es mit „Darlehensvertrag“. Das Dokument gilt notfalls als Beweisstück vor Gericht.

Freunden hilft man. Allerdings gilt auch: Bei Geld hört die Freundschaft auf. Wer Freunden oder Bekannten größere Summen leihen will, sollte das nicht nur per Handschlag regeln.

Der Vertrag sollte auch als Darlehensvertrag überschrieben werden. So wird klargestellt, dass es sich nicht um eine Schenkung handelt. Auch aus Gründen der Beweissicherheit ist ein schriftlicher Darlehensvertrag empfehlenswert. Das kann über einen Anwalt oder Notar erfolgen. „Zwingend ist es nicht, ein Stück Papier und ein Stift genügen“, so von Piechowski.

Was in den Vertrag hineingehört: Name und Anschrift der Parteien, Darlehensbetrag und Darlehenszweck, Auszahlungsdatum, Bestätigung des Erhalts (etwa bei Barzahlung). Ebenfalls aufzulisten sind die Tilgungsmodalitäten, nämlich das „Wie“ (bar oder per Überweisung) und das „Wann“ (etwa monatlich oder zum Quartal).