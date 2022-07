Inflation : Ifo: Fast alle Händler wollen Lebensmittelpreise erhöhen

Fast jeder Händler für Nahrungs- und Genussmittel will seine Preise anheben. Das teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo auf Basis einer Umfrage mit. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

München Dass die Lebensmittelpreise steigen, bekommen Verbraucher jetzt schon deutlich zu spüren. Doch der Einkauf im Supermarkt könnte künftig noch teurer werden. Laut einer Umfrage wollen die meisten Händler ihre Preise weiter erhöhen.

Verbraucher in Deutschland müssen sich in denkommenden Monaten auf weiter steigende Lebensmittelpreise einstellen.Wie das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo nun auf Basis einerUmfrage mitteilte, will fast jeder Händler für Nahrungs- undGenussmittel seine Preise erhöhen. Die sogenannten Preiserwartungenliegen demnach bei 98,9 Punkten und damit nur knapp unter demtheoretischen Maximalwert von 100.