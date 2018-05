Ihr Finanz- und Versicherungsmakler

[Anzeige] In der heutigen, schnelllebigen Zeit ist es wichtiger denn je, Ruhe für Familie, Freunde und ein Hobby zu finden. Damit dies funktioniert, müssen wir unliebsame Dinge abgeben.

Egal, welche Lebensphase Sie gerade durchlaufen oder welche bevorsteht - Berufsstart, Existenzgründung, Kinder, Ehe, Trennung oder Krankheit - Ihre Finanz- und Versicherungsmakler von Eifel Finanzen GmbH & Co. KG helfen Ihnen weiter und lösen für Sie alle unliebsamen Aufgaben rund um das Thema Ihrer Finanzen.

Das gesamte Team besteht aus erfahrenen Köpfen aus der Finanzbranche, die Sie unkompliziert und für jeden gut verständlich neutral beraten.

Dabei sind alle Berater immer auf dem aktuellen Stand und finden für Sie - aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem Fachwissen - einen Weg, Ihre Wünsche und Ziele zu erreichen.

Stehen Sie auch manchmal vor einem Rätsel, wenn Sie einen Brief Ihrer Versicherung oder Bank öffnen? In einem persönlichen Gespräch erklären Ihnen die Berater von Eifel Finanzen alles im Detail.

Egal in welchen Bereichen: Preis-/Leistungsvergleich Ihrer Versicherungen, Kostenersparnis bei Ihrer Geldanlage von bis zu 50% Kredite, Beantragung staatlicher Zuschüsse, Geldanlagen generell oder wenn es um Ihre Gesundheitsvorsorge und den Beruf geht.

Ob Auszubildender, Arbeitnehmer, Selbständiger oder Rentner: Für jede Zielgruppe sind die Finanzstrategen aus Bitburg, Prüm und Wittlich Ihre richtigen Ansprechpartner.

Im Gespräch mit Mario Grommes erklärt dieser, dass der Service von Eifel Finanzen jedem Kunden die Sicherheit gibt, dass all seine Finanzen richtig laufen und kein unnötiges Geld für überteuerte Verträge rausgeschmissen wird, wie es leider bei vielen Versicherungen heutzutage der Fall ist.

Markus Hupperts und Udo Gillenkirch sind sich einig: „Viele Versicherer argumentieren heute immer noch, dass Service seinen Preis hat. Diese Meinung ist in der heutigen Zeit absolut überlebt. Dies belegen unsere seit fast 15 Jahren stetig wachsenden, zufriedenstellenden Kundenzahlen.“

„Wir als neutrale Finanzstrategen haben den Überblick über alle Finanzbereiche und stimmen diese exakt aufeinander ab. Zunächst prüfen wir gemeinsam mit unserem Kunden, was er hat, was er wirklich braucht ( und will!) und entwickeln daraus ein individuelles Konzept“, so Grommes. „Und im Fall der Fälle sind wir natürlich rund um die Uhr erreichbar. Sie müssen sich nie mehr selbst mit einer Versicherung rumschlagen, das übernimmt Eifelwelt Finanzen für Sie!“

Alle bestehenden Versicherungen werden regelmäßig überprüft und im persönlichen Gespräch bei Bedarf optimiert. Aufgrund dessen, dass Eifel Finanzen keine eigenen Produkte oder gar feste Produktpartner hat, sucht Ihr Berater das passende Produkt für Sie raus. So können Sie sicher sein, neutral beraten und optimal versorgt zu sein.

Ein brandaktuelles Thema im Finanzsektor ist seit Juli 2017 die so genannte „Honorarberatung“, eine durch die EU seitdem gesetzliche fundamentierte neue Anlagestrategie für Ihr Vermögen.

Daniel Lutgen erklärt es kurz so: „Eine Strategie für Ihre Geldanlage, in der dem Kunden alle Kosten klar und deutlich - auch im Vergleich zu allen anderen möglichen Anlagevarianten - aufgezeigt werden. Da sieht jeder, wie viel - oder wenig - von seinem Geld angelegt wird und wie viel man zum Beispiel wirklich am Ende an seine Versicherung zahlt.“

So genannte „Nettoverträge“, gemeint ist ein Produkt ohne Provision und im Durchschnitt mit 50% weniger Kosten, ermöglichen dem Anleger die beste Chance, das meiste aus seinem Geld herauszuholen. Ob bei einer Versicherung oder Geldanlage.

Gerne beraten Sie die Finanzstrategen von Eifel Finanzen in einem persönlichen Gespräch. Rufen Sie uns einfach an, wir kommen ganz bequem bei Ihnen zu Haus vorbei oder Sie besuchen uns in einer unserer Geschäftsstellen oder auf unserer Homepage.

FOTO: Shutterstock.com 622041980 / Alphaspirit