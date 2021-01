Für genügend Spielraum sorgen : Immobilienkredite: Bleibt das Zinsniveau so günstig?

Immobilienkredite: Bleibt das Zinsniveau so günstig?

Eine Immobilie zu finanzieren, war selten günstiger. Wird sich an dieser Situation irgendwann mal wieder was ändern?. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Frankfurt/Main Die eigenen vier Wände zu finanzieren ist momentan günstig. Stellt sich die Frage: Kann man jeden Kredit bedenkenlos abschließen? Oder muss man die Konditionen streng vergleichen?

Während es an den Aktienmärkten in jüngster Zeit eher nach oben ging, entwickelten sich die Zinsen eher in die andere Richtung: nach unten. Immobilienkäufer wird das freuen, weil auch Finanzierungen vermutlich erstmal nicht teurer werden.