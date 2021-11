„Kauf-nix-Tag“ : Impulskäufe: So widerstehen Sie der kurzfristigen Versuchung

Friedrichsdorf/Berlin Kaufe eins, nimm zwei: Eigentlich brauchte man das 35. Paar Socken gar nicht. Doch bei verlockenden Sonderangeboten greifen Kundinnen und Kunden trotzdem gerne zu. Wie widersteht man der Versuchung?

Also: Wie stellt man's an, nichts zu kaufen?

„Die wenigsten Menschen kaufen ausschließlich Waren, die sie zwingend benötigen“, sagt Nadja Tahmassebi, Leitende Psychologin an der Salus Klinik in Friedrichsdorf (Hessen). Statt sich mit dem Nötigsten zu versorgen, versorgten sich Menschen vor allem emotional.

Aber wie schaffe ich es nun konkret, verlockenden Trostpflastern zu widerstehen? Ganz praktisch: Zum Einkaufen nur so viel Geld mitnehmen, wie für die Produkte auf der Einkaufsliste notwendig ist. Wer die EC- oder Kreditkarte zu Hause lasse, sei gar nicht in der Lage, außerplanmäßige Anschaffungen zu tätigen, sagt Tahmassebi.

Besonders anfällig für Impulshandlungen sind Menschen laut der Psychologin außerdem dann, wenn ihre Grundbedürfnisse schlecht erfüllt sind. Wer zum Beispiel hungrig oder durstig einkaufen geht, kauft in der Regel mehr Lebensmittel, als wenn er satt ist. Die sogenannte Selbststeuerungsfähigkeit ist dann geringer. Darum: Besser mit vollem Magen in den Supermarkt.

Denn diese Umgebungssituation legen Händler, Kaufhäuser und Lebensmittelmärkte genau so an, dass Kundinnen und Kunden zum Kauf eingeladen werden. Die Verbraucher Initiative kennt die Tricks: Preisschilder in Signalfarben suggerieren etwa Preisnachlässe, obwohl es keine gibt. Das Angebot von Ratenkäufen lassen Anschaffungen günstiger erscheinen, als sie eigentlich sind. Und die scheinbar raren Angebote, die es „nur für kurze Zeit“ gibt, sind oft längerfristig verfügbar.

Übrigens: Laut der Psychotherapeutin gibt es eine ganze Palette an Alternativen, um das Belohnungszentrum anzusprechen. So würden auch beim Pflegen von sozialen Kontakten, beim Umgang mit Tieren sowie bei geistiger oder körperlicher Anstrengung Glückshormone ausgeschüttet. Die abendliche Joggingrunde oder das Erlernen einer Sprache sind deshalb nicht nur Qual.

Vorweihnachtszeit ist auch Shoppingzeit: Besonders zum bevorstehenden „Black Friday“ locken Händler mit Rabatten. Ein Gegenentwurf dazu ist der „Kauf-nix-Tag“ am Samstag (27. November). Die Idee stammt aus den USA und richtet sich gegen enthemmten Konsum und dessen Folgen. Ziel ist es, nur das zu kaufen, was man wirklich braucht und damit Ressourcen, Umwelt und Klima zu schonen.

Florian Grünert zum Beispiel ist Mitgründer des ersten „Leihladens“ in Hessen. Den Nutzern steht eine Auswahl an knapp 900 Gegenständen zur Verfügung, die sie gegen zwei Euro Mitgliedsbeitrag pro Monat und ein Pfand ausleihen können. Elektrogeräte, Party- oder Camping-Zubehör, Gartengeräte oder Werkzeuge, die man nur selten brauche, müsse man nicht neu kaufen, sondern könne sie leihen und dadurch teilen, sagt Grünert. Die Zahl der Nutzer steigt seit dem Start des Ladens in Maintal vor vier Jahren immer weiter an, inzwischen sind es etwa 300.