Umfrage : Interesse an nachhaltigen Geldanlagen und Tierwohl steigt

Interesse an nachhaltigen Geldanlagen und Tierwohl steigt

Nachhaltige Geldanlagen sind gut für das Depot und die Umwelt. Einer Umfrage zufolge steigt das Interesse an solchen Finanzprodukten. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Frankfurt/Main Mit der Geldanlage einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten? Immer mehr Menschen wünschen sich solche Finanzprodukte und nehmen dafür sogar Abstriche bei der Rendite in Kauf.

Nachhaltigkeit gewinnt für Privatanleger in Deutschland einer Umfrage zufolge zunehmend an Bedeutung. Besonders wichtig ist Menschen mit Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten dabei der Verzicht auf Tierversuche, wie aus der Umfrage des Vergleichsportals Verivox hervorgeht.