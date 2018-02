Jordan B. Peterson steigt in die Ratgeber-Charts ein

Gleich zwei neue Titel haben es in die Top Ten der „Focus“-Beststellerliste geschafft. Von Platz drei an die Spitze hat sich „Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode“ gesetzt. dpa

Der im englischsprachigen Raum bekannte Psychologie-Professor Jordan B. Peterson schafft mit „12 Rules for Life: An Antidote to Chaos“ den Direkteinstieg in die deutsche Ratgeber-Bestsellerliste. Der (nicht unumstrittene) Kulturkritiker landet mit seinem populärwissenschaftlichen Sachbuch auf Platz neun. „Das Vorsorge-Set“ der Stiftung Warentest gelingt auf der Acht ebenfalls der Neueinstieg.

Dr. med. Anne Fleck und Su Vössing klettern zwei Plätze nach oben und führen mit „Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode“ die Top Ten.

Unverändert auf der Zwei hält sich „Die Ernährungs-Docs - Starke Gelenke“. Vom sechsten auf den dritten Rang verbessert sich diese Woche Stefanie Stahl mit „Das Kind in dir muss Heimat finden“.



Platz Titel Preis

1. (3.) Dr. med. Anne Fleck; Vössing, Su: Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode, Becker Joest Volk Verlag 29,95 Euro

2. (2.) Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen: Die Ernährungs-Docs - Starke Gelenke, Zabert Sandmann 22,99 Euro

3. (6.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash / Sphinx 14,99 Euro

4. (5.) Dobelli, Rolf: Die Kunst des guten Lebens, Pipier 20,00 Euro

5. (4.) Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen: Die Ernährungs-Docs, Zabert Sandmann 24,99 Euro

6. (7.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, Mvg Verlag 16,99 Euro

7. (8.) Zampounidis, Anastasia: Für immer zuckerfrei, Lübbe 16,00 Euro

8. (NEU) Das Vorsorge-Set, Stiftung Warentest 14,90 Euro

9. (NEU) Peterson, Jordan B.: 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos, Random House US 20,00 Euro

10. (9.) Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, Beltz 14,95 Euro

Die „Focus“-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.