Bußgeld droht : Worauf Sie achten müssen, wenn Sie weiter mit Holz heizen wollen

Wer im Herbst und Winter mit einem Holzofen heizen will, der muss einige Dinge beachten. Tut er das nicht, kann es teuer werden – wenn er nicht unter eine der Ausnahmen fällt.

Kaum etwas wärmt – zumindest gefühlt – besser, als ein Kaminfeuer. An einem kalten Tag vor das flackernde Feuer des schon etwas älteren Ofens setzen. Herrlich. Aber: Wer keine Gefahr laufen möchte, dass diese Entspannung sehr teuer wird, der sollte überprüfen, ob sein Warmmacher den erlaubten Grenzwerten entspricht, oder ob nachgerüstet werden muss.

Warum ist es ein Problem, mit Holz zu heizen?

Auch wenn es sich bei Holz um einen nachwachsenden Rohstoff handelt, wird es unter Umständen nicht als umweltfreundlich angesehen. Denn: Bei der Verbrennung im Holzofen entstehen gesundheitsschädlicher Ruß und Feinstaub. Und das kann tödlich enden, sagt das Umweltbundesamt unter Berufung auf die Europäische Umweltagentur. Demnach seien in Deutschland im Jahr 2019 53.800 Menschen in Deutschland vorzeitig verstorben, weil sie dauerhaft Feinstaub ausgesetzt gewesen seien. Unter anderem der Präsident des Umweltbundesamtes schlug deshalb vor, auf das Heizen mit Holz zu verzichten.

Was gilt aktuell bereits?

Ist es unerheblich, was ich in meinem Ofen verbrenne?

Nein. Betroffen sind Kaminöfen, in denen Holz, Pellets, Hackschnitzel oder Kohle verbrannt werden. Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen Kamin und Kaminofen. Ein Kamin hat per Definition eine offene Feuerstelle und ist fest ins Mauerwerk eingebaut. Oder wie es das Gesetz definiert: Eine „Feuerstätte für feste Brennstoffe, die bestimmungsgemäß offen betrieben werden kann, soweit die Feuerstätte nicht ausschließlich für die Zubereitung von Speisen bestimmt ist.“ Bei Kaminen erlaubt der Gesetzgeber laut Gesetz nur die gelegentliche Nutzung – und diese auch nur mit naturbelassenem stückigem Holz einschließlich anhaftender Rinde, insbesondere in Form von Scheitholz und Hackschnitzeln, sowie Reisig und Zapfen oder Holzbriketts.