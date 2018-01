später lesen Raus aus der Schuldenfalle Kampf gegen Wucher: Bündnis nimmt Banken ins Visier FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Twittern

Teilen



Ein Bündnis gegen Wucher will gegen überhöhte Kreditzinsen und sinnlose Zusatzversicherungen von Banken vorgehen. Immer wieder gerieten Verbraucher in ihrer finanziellen Not in die Schuldenfalle, hieß es zum Start des Bündnisses in Leipzig. dpa