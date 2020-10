Experten geben Einschätzung : Kann ich einem Finanzberater beim Vermögensaufbau vertrauen?

Essen Finanzberatung ist Vertrauenssache. Doch denken Berater wirklich stets nur an die Bedürfnisse ihrer Kunden? Klar ist: Nicht immer zahlen sich Empfehlungen aus. Als Kunde muss man daher kritisch sein.

Niels Nauhauser ist da skeptisch. „Eine Beratung, die die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt stellt, findet man nirgends“, sagt der Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Nach wie vor seien Finanzberatungen eher Verkaufsveranstaltungen: „Es wird verkauft, was Provision bringt.“

Auch Gerhard Schick, Vorstand des Vereins Bürgerbewegung Finanzwende , schreibt in seinem Buch: „Beratung auf Provisionsbasis, das ist in etwa so, als würde man sich von einem Anwalt beraten lassen, der bei der Gegenpartei angestellt ist.“ In den Vertriebsgesprächen gehe es nicht darum, zu überlegen, was das Beste für den Anleger ist, sondern bestimmte Anlageprodukte in den Markt zu bringen, kritisiert Schick.