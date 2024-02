Kostüme und andere Fallstricke Auto, Rad, E-Scooter: Das sollten Sie an Karneval unbedingt beachten

Eine Alternative ist natürlich der öffentliche Nahverkehr. In Trier wurden zu Fastnacht die Fahrpläne angepasst, sodass in der Nacht nach Weiberdonnerstag und Rosenmontag länger Busse fahren. Außerdem ist in diesen Nächten zusätzlich das Smart-Shuttle buchbar (wie regulär in den Nächten auf Samstag und Sonntag). Weitere Informationen zum Busfahrplan in Trier an Fastnacht gibt es hier.