Finanzgericht Münster : Kauf eines Mobilheims kann Grunderwerbsteuer kosten

Auch beim Kauf eines Mobilheims fallen Grunderwerbsteuern an. Foto: picture alliance / dpa

Berlin Eigentum verpflichtet. Das gilt auch für kleine Immobilien. Selbst bei einem Mobilheim kann das Finanzamt Grunderwerbsteuer verlangen - das zeigt ein aktuelles Gerichtsurteil.

Käufer und Verkäufer eines Mobilheims sollten beim Abschluss des Kaufvertrags an die Grunderwerbsteuer denken. Wird es zum Wohnen genutzt und bleibt es mehrere Jahre am selben Ort, kann es sich um ein Gebäude handeln, so dass Grunderwerbsteuer fällig wird.