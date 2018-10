später lesen Bestseller der Ratgeber Kochbuch „Soulfood with Love“ neu und direkt auf der Eins FOTO: Teilen

Neu und direkt auf Platz eins steigt diese Woche das Kochbuch „Soulfood with Love“ in die Ratgeber-Bestsellerliste ein. Mit neuen Rezepten für den Thermomix knüpft das Autorinnen-Duo Manuela und Joëlle Herzfeld an den Erfolg ihres Erstlingswerks an. dpa