Urteil : Können die Kosten für Ferienlager die Steuerlast senken?

Ferienlager im Harz, Skifahrt in Österreich oder das Schullandheim am Müggelsee: Ob derartige Betreuungskosten von der Steuer abgesetzt werden können, hat nun der Bundesfinanzhof zu entscheiden. Foto: Armin Weigel/dpa

Berlin Fest steht: Eltern können Kinderbetreuungskosten bei der Steuer absetzen. Aber was gilt, wenn das Kind in einem Ferienlager betreut wird? Diese Frage liegt jetzt dem Bundesfinanzhof vor.

Die Finanzämter erkennen die Kosten bislang nur an, wenn bei der Dienstleistung die persönliche Fürsorge für das Kind im Vordergrund steht, wie dies zum Beispiel bei der Unterbringung von Kindern in Kindergärten der Fall ist.

Das Sächsische Finanzgericht hatte 2017 für den Aufenthalt in einem Kinderferienlager festgestellt, dass es sich dabei nicht um steuerlich begünstigte Kinderbetreuungskosten handelt. Konkret ging es in diesem Fall um die Kosten für ein einwöchiges Ferienlager „Surfen am Müggelsee“ (Az.: 2 K 1429/16). Allerdings wurde gegen das Urteil Revision eingelegt, so dass der Fall nun dem Bundesfinanzhof vorliegt (Az.: III R 50/17).