Blick auf die Preisbremsen Korrekt abgerechnet? Nebenkostenabrechnung 2023 genau prüfen

Hat Ihr Vermieter die Einsparungen durch die Energiepreisbremsen ordnungsgemäß an Sie weitergereicht? Der Blick in die Heiz- und Betriebskostenabrechnung von 2023 sollte darüber Aufschluss geben. Die Verbraucherzentrale Brandenburg stellt jedoch fest, dass nur wenige der Abrechnungen die Entlastungen überhaupt wie vorgesehen ausweisen. Doch nur so können Mieterinnen und Mieter nachvollziehen, ob die Energiepreise in ihrem Fall oberhalb der Entlastungsgrenze lagen und ob die jeweilige Entlastung ordnungsgemäß bei ihnen angekommen ist. Die Verbraucherschützer geben Tipps, worauf Betroffene achten sollten.