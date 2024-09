Was kann man absetzen? Krankheitskosten und die Steuer: Regeln und Ausnahmen

Was theoretisch eindeutig klingt, kann in der Praxis Richter beschäftigen. Das Finanzgericht München (Az. 15 K 286/23) musste sich in einem Verfahren etwa mit der Frage befassen: Sind Nahrungsergänzungsmitteln bei einer Krebserkrankung zwangsläufig - ist also ein steuerlicher Abzug berechtigt? Das Finanzgericht München konnte dies nicht abschließend klären. Der Abzug wurde nicht zugelassen, die Revision aber schon.