Kreditkartenzahlung auf dem Vormarsch : Kreditkartengebrauch in Deutschland

Kreditkartengebrauch in Deutschland

Immer mehr Verbraucher in Deutschland haben eine und setzen sie immer häufiger ein: die Kreditkarte. Lange galten die Deutschen als Volk der Barzahler. Kreditkarten sind jedoch auf dem Vormarsch und gewinnen immer mehr an Bedeutung.

Wie viele Kreditkarten sind in Deutschland im Umlauf?

Zu diesem Thema gibt die Bundesbank alljährlich exakte Statistiken heraus. Um den Trend bei der Nutzung von Kreditkarten besser verdeutlichen zu können, beziehen sich die hier veröffentlichen Angaben auf die Dekade von 2007 bis 2017. In diesem Zeitraum stieg die Anzahl aller in Deutschland ausgestellten Kreditkarten von 22.244 Millionen im Jahr 2007 auf 35.079 Millionen 2017. Das stellt eine prozentuale Erhöhung von mehr als 57 Prozent dar. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass die Zahl der genutzten Kreditkarten seit den Jahren der internationalen Finanzkrise 2007 und 2008 kontinuierlich anstieg.

Dieser folgte demselben Trend wie die Zahl der ausgegebenen Kreditkarten und stieg ebenfalls an, sogar noch stärker als die Zahl der Kreditkarten. Von 39.442 Milliarden Euro 2007 erhöhte er sich auf 97.547 Milliarden Euro 2017. Das ist eine Steigerung um 147 Prozent!

Daraus ergibt sich jedoch auch der interessante Fakt, dass der Umsatz pro Einzeltransaktion in der Dekade von durchschnittlich 90,15 auf 80,62 Euro sank. Kreditkarten werden also häufiger selbst für kleinere Einkäufe verwendet.

In Deutschland boten im Jahr 2018 5 Unternehmen Kreditkarten an. In abnehmender Reihenfolge ihrer Häufigkeit sind das: