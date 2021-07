Liebhabereibetrieb : Lohnt die Steuer-Vereinfachung für Photovoltaik-Anlagen?

Berlin Von einer neuen Regel können Hauseigentümer mit einer kleinen Photovoltaik-Anlage profitieren: Sie dürfen ihre Einkünfte daraus von der Einkommensteuer befreien lassen. Das ist aber nicht immer gut.

Wer mit einer Photovoltaik-Anlage oder mit einem Blockheizkraftwerk Strom erzeugt und diesen in das öffentliche Netz einspeist, muss die Einkünfte in seiner Einkommensteuererklärung angeben. Gerade in der Anfangszeit fallen aber meist Verluste an.