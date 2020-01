Berufsunfähigkeit : Lohnt eine BU-Versicherung für Kinder?

Wer sich spät um eine Berufsunfähigkeitspolice kümmert, muss unter Umständen tief in die Tasche greifen. Wird der Vertrag schon im Kindesalter abgeschlossen, ist das oft günstiger. Foto: Silvia Marks/dpa-tmn.

Stuttgart Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist wichtig. Verträge sind aber oft teuer. Lohnen kann sich daher ein früher Abschluss. Verträge gibt es sogar schon für Kinder. Lohnt sich das?

Vorerkrankungen und ein hohes berufliches Risiko - etwa bei Gerüstbauern, Piloten oder Heizungsmonteuren - können nicht nur die Beiträge in die Höhe treiben, sondern den Abschluss einer BU massiv erschweren oder sogar unmöglich machen, erklärt Julia Alice Böhne vom Bund der Versicherten. Doch es gibt einen Ausweg: Die BU so früh wie möglich abschließen.

Selbst für minderjährige Kinder bieten Versicherungen schon Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU) an. „Das ist in ganz vielen Fällen auch sehr sinnvoll“, sagt Peter Grieble von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Der Grund: „Je früher ich abschließe, desto früher habe ich den Fuß in der Tür“, sagt Grieble. Das Risiko später keinen BU-Schutz mehr zu bekommen, sinkt.