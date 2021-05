Bei Verlust oder Schäden : Mehr Verbraucher wenden sich wegen Paket-Ärgers an Behörde

Bonn Kommt ein Paket nicht an oder ist es beschädigt, können sich Verbraucher bei der Bundesnetzagentur beschweren. Sie hilft dabei, sich mit dem Versanddienstleister zu einigen. Immer mehr Betroffene machen Gebrauch davon.

Es geht vor allem um den Verlust von Sendungen oder um Schäden daran.

In den allermeisten Fällen sind es Pakete, der Anteil

von Einschreiben und gewöhnlichen Briefen ist gering. Die

Schlichtungsverfahren beschäftigen sich mit Sendungen, die am

Schalter oder an einer Paketstation aufgegeben werden. Um Pakete, die

von Online-Händlern kommen, geht es nicht. Denn hierbei trägt ohnehin

der Verkäufer das Risiko von Schäden beim Versand - der

„Gefahrübergang“ erfolgt erst an der Haustür.