Umfrage : Menschen brauchen wegen gestiegener Kosten Reserven auf

Wiesbaden Wegen der hohen Inflation müssen immer mehr Menschen ihre Reserven anbrechen, um die laufenden Ausgaben bezahlen zu können. Häufig besteht die Sorge, dass die Rücklagen dafür bald nicht mehr ausreichen.

In der Mai-Umfrage waren es rund ein Viertel (26 Prozent). Die Hälfte der Verbraucherinnen und Verbraucher (50 Prozent) gab an, in den vergangenen sechs Monaten auf Ersparnisse zurückgegriffen zu haben. Das waren 12 Prozentpunkte mehr als im Frühjahr.

„Vor allem Menschen in unteren Einkommensgruppen kommen in Schwierigkeiten. Dort waren schon vor der Krise kaum Rücklagen vorhanden“, erläuterte Schufa-Vorstandsmitglied Ole Schröder am Montag. So gaben 40 Prozent der Haushalte mit einem Einkommen von unter 2000 Euro an, dass sie bereits vor der Krise über keinerlei Reserven verfügt hätten.