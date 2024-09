Sind die Vorgaben eingehalten? Mieterhöhung rechtens? Prüfung kann sich lohnen

Bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete, also dem Mietpreis, der für vergleichbare Wohnungen in der Gemeinde aufgerufen wird, dürfen Vermieter die Miete maximal anheben. Zeitgleich müssen sie aber beachten, dass die Miete innerhalb von drei Jahren um nicht mehr als 20 Prozent steigt. In Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt - also etwa in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf und Frankfurt - gilt sogar eine Begrenzung von 15 Prozent.